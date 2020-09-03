Под землей уже шесть дней: во Львовской области бастуют шахтеры

Минэнерго уже отрапортовало о том, что сегодня на счета предприятия отправили 5 миллионов гривен

18 шахтеров шахты "Надежда" (город Сосновка, Львовская область) требуют выплатить задолженности по зарплате за полгода, они бастуют под землей уже шесть дней. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Глава профсоюза шахты Руслан Вихоть уточнил, что состояние людей под землей "не очень хорошее". По его словам, вчера из-за высокого давления вынуждены были подняться наверх 10 горняков. Сейчас под землей остаются 18 человек.

Минэнерго уже отрапортовало о том, что сегодня на счета предприятия отправили 5 миллионов гривен. Эти деньги предназначены для погашения долгов по зарплатам. Также там уточнили, что ещё 3,7 миллиона гривен были перечислены 31 августа.

Задолженность по зарплате за полгода составляет более 50 млн гривен. Данная шахта не является государственной собственностью - это частное акционерное общество, акции, которого принадлежат Минэнерго.

"Прежние руководители обманули своих работников. В программе, которую они подавали в декабре, было указано, что шахта может работать. Однако они не имели достаточного фронта очистных забоев, не имели достаточного оборудования, чтобы работать. Задолженность формировалась не один день. И в большинстве вызванная массовыми нарушениями со стороны предыдущего руководства, при котором приписывались объемы и разворовывался уголь", - комментирует ситуацию заместитель министра энергетики Александр Зорин.

Министерство передало материалы аудита предприятия в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования нарушений.

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В январе 2020 около 50 шахтеров госпредприятия Львовуголь перекрыли международную трассу Львов – Рава-Русская.

В октябре 2019 бастовали шахтеры Луганской области, они также требовали погасить задолженность по зарплате.

Станислав Стороженко

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