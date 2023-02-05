Резников оценил потребности Украины в беспилотниках: Сотни тысяч

Министр обороны Алексей Резников заявил, что потребности сил обороны Украины в беспилотниках измеряются сотнями тысяч. Об этом он сказал в субботу на встрече с украинскими разработчиками и производителями БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны.

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Резников рассказал, что его министерство рассчитывает на развитие рынка дронов широкого спектра применения.

"Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке боекомплекта, эвакуации раненых и т.д. В настоящее время потребности Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч БПЛА различных модификаций. Работа по закрытию указанных потребностей продолжается, в частности, за восемь месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние пять лет. И сейчас одним из ключевых направлений Минобороны является развитие и поддержка украинского рынка БПЛА", – сказал он.

Министерство сообщило, что в рамках упрощения процесса развития производства БПЛА уже разработано два проекта изменений в законы и пять изменений в постановления Кабинета министров.

В 2023 году на закупку беспилотников для Вооруженных Сил Украины планируют направить около 20 млрд грн.

Ранее Резников объявил о запуске серийного производства САУ "Богдана". Украинская артустановка будет поддерживать западные танки на фронте.

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Андрій Водяний

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