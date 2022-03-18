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Сегодня в Украине снизятся цены на горючее – Минэкономики

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 03:03
Сегодня в Украине снизятся цены на горючее – Минэкономики - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня, 18 марта, в Украине снизятся цены на горючее. Об этом сообщило в Facebook Министерство экономики.

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Цены на дизельное топливо сократятся на 5 грн: с 44,90 до 39,96. На бензин – на более чем 7 грн: с 43,52 до 35,76.

В Минэкономики объяснили, что это стало возможным после одобрения Верховной Радой правительственного законопроекта: был отменен акциз на топливо, а ставка НДС снижена с 20% до 7%.

В ведомстве рассчитывают, что снижение цен на топливо позволит саккумулировать достаточно ресурсов для посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в частности продуктов питания.

Кроме того, в Минэкономики ожидают, что доступное горючее поможет активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе.

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Марк Сировой
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