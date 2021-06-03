Тюрьма за ложь в декларациях и захват самолета в Минске: повестка Рады на сегодня

Сегодня Верховная Рада рассмотрит заявление по инциденту с посадкой авиалайнера в Беларуси и возвращение лишения свободы за недостоверное декларирование. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Заседание начнется с рассмотрения семи постановлений об отмене принятия закона о продаже земли через электронные аукционы. Постановления поданы в Раду нардепами из фракции Батькивщина, включая ее лидера Юлию Тимошенко.

Также в начале заседания Рада рассмотрит ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о продолжении сотрудничества в сфере науки и технологий.

После вопроса о ратификации Рада обсудит заявление об инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты об изменениях в законе о валютных операциях, об отмене налогов на доходы нерезидентов за рекламные услуги, об усовершенствовании системы обжалования публичных закупок, о лишении свободы за недостоверное декларирование доходов и имущества чиновниками и другие.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты о полномочиях исполнительной власти в сфере космической деятельности, о регулировании внешней рекламы, о системе профессиональной квалификации, о предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма и о противодействии антисемитизму (законопроекты депутата из Слуги народа Максима Бужанского) и другие.

Вчера, 2 июня 2021 года, Рада приняла в первом чтении законопроекты о прожиточном минимуме, отборе учебников и запрете продажи лекарств детям.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.