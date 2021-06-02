Рада предварительно одобрила запрет на продажу лекарств детям
02.06.2021, 12:02
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи лекарств детям.
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"За" проголосовали 306 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 32.
Законопроект предложен нардепами из фракции Слуга народа Сергеем Кузьминых, Михаилом Радуцким, Ярославом Дубневичем и другими.
Нардепы предлагают запретить продажу лекарств детям до 14 лет из-за роста числа попыток самоубийства с использованием лечебных средств.
- В феврале 2021 года две школьницы из Боярки в Киевской области отравились купленным в аптеке дротаверином.
- В марте МВД сообщило о 123 подростках, совершивших самоубийство в 2020 году. За два месяца 2021-го зафиксировали 25 подростковых самоубийств.
- 28 мая омбудсмен Людмила Денисова заявила, что число попыток самоубийства среди детей и подростков за четыре месяца превысило суммарный показатель 2020 года.
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