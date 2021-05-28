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За четыре месяца произошло больше подростковых суицидов, чем за весь 2020-й – омбудсмен

28.05.2021, 10:30
За четыре месяца произошло больше подростковых суицидов, чем за весь 2020-й – омбудсмен - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Украине за четыре месяца текущего года количество самоубийств среди детей и подростков превысило суммарный показатель 2020-го. Об этом сообщила уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

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В 2020 году зафиксировано 123 случая, тогда как за четыре месяца 2021-го количество суицидов или попыток свести счеты с жизнью составляет уже 126 случаев.

Денисова назвала наиболее распространенные причины самоубийств среди несовершеннолетних: ссоры с родителями, доведение до суицида через соцсети, буллинг в школах, неразделенная любовь, развод родителей и т.д.

  • 4 марта 2021-го полиция сообщила, что пресекла деятельность "группы смерти", которую администрировала несовершеннолетняя. 
  • 9 марта сообщалось, что в Telegram заблокировали около десяти подростковых "групп смерти".
  • 12 марта полиция открыла электронный ящик для обращений граждан об опасных интернет-сообществах.

Читайте также: Підлітки та "групи смерті" у соцмережах: як вберегти дітей. Пояснює психолог

Оксана Житнюк
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Людмила Денисова самоубийство статистика суицид подростки дети
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