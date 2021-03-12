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Киберполиция открыла специальный ящик для обращений о "группах смерти"

12.03.2021, 19:18
Киберполиция открыла специальный ящик для обращений о
Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции

Полиция из-за участившихся сообщений о попытках суицида среди несовершеннолетних открыла электронный ящик для обращений граждан об опасных интернет-сообществах. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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"Граждане могут сообщить о так называемых "группах смерти" и другом опасном контенте", – пояснили в полиции.

По адресу [email protected] правоохранители принимают обращения "об опасных интернет-сообществах или видеороликах, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами и тому подобное".

Для получения консультации специалиста или информации о состоянии рассмотрения поданного ранее обращения можно обращаться по телефону 0800 50 51 70 (понедельник-пятница с 09:00 до 18:00).

  • 16 февраля в Боярке Киевской области отравились две ученицы 7 класса лицея "Гармония". Обе приняли по 40 таблеток "Дротаверина". Одна из них умерла, другая попала в больницу. В полиции Киевской области LIGA.net сказали, что девушки "насмотрелись видео в TikTok вроде "выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".
  • Полиция открыла уголовное дело о доведении до самоубийства несовершеннолетних.
  • 17 февраля в Умани Черкасской области две несовершеннолетние приняли по 10 таблеток "Дротаверина".
  • 4 марта полиция сообщила, что пресекла деятельность "группы смерти", которую администрировала несовершеннолетняя. 
Вадим Ребрина
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