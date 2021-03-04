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15-летняя жительница Кривого Рога администрировала "группу смерти" в Telegram – полиция

04.03.2021, 22:02
15-летняя жительница Кривого Рога администрировала
Иллюстративное фото: freepik.com

Полиция Днепропетровской области заявила, что пресекла деятельность так называемой группы смерти в Telegram и предотвратила попытку совершения суицида несовершеннолетней девушкой в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Telegram-канал, по данным правоохранителей, действовал с 21 февраля. Его администрировала 15-летняя криворожанка. Сначала в чате было около 500 человек. После того, как участникам начали ставить задания наносить себе телесные повреждения, в чате осталось 13 человек, сообщили в полиции.

Как выяснили следователи, участники канала присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких заданий могло быть больше пяти в день.

3 марта по месту жительства 15-летней администратора канала провели обыск, в ходе которого изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук.

По предварительной информации полицейских, 4 марта девушка планировала покончить жизнь самоубийством.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК.

Полицейские проверяют все сведения, которые предоставила девушка и устанавливают личность куратора и других организаторов группы.

Полиция обратилась к родителям несовершеннолетних с просьбой больше внимания уделять детям, интересоваться их жизнью и рассказывать об опасностях в интернете.

  • 16 февраля в Боярке Киевской области отравились две ученицы 7 класса лицея "Гармония". Обе приняли по 40 таблеток "Дротаверина". Одна из них умерла, другая — в больнице. В пресс-службе полиции Киевской области корреспонденту LIGA.net сказали, что девушки "насмотрелись видео в TikTok вроде "выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".
  • Полиция открыла уголовное дело о доведении до самоубийства несовершеннолетних.
  • 17 февраля в Умани Черкасской области две несовершеннолетние приняли по 10 таблеток "Дротаверина". 

Читайте также: Підлітки та "групи смерті" у соцмережах: як вберегти дітей. Пояснює психолог

Вадим Ребрина
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группа смерти Telegram
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