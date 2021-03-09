МВД: В Telegram заблокировали около десяти подростковых "групп смерти"

В начале марта в социальной сети Telegram было заблокировано около десяти подростковых "групп смерти". Об этом сообщает в Facebook Министерство внутренних дел.

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Как отмечается, курсанты Харьковского национального университета внутренних дел (ХНУВД), департамент киберполиции, управление ювенальной превенции департамента превентивной деятельности Нацполиции вместе с пользователями Telegram чат-бота "СтопНаркотик" заблокировали работу десятка электронных адресов "групп смерти".

По информации правоохранителей, в конце февраля в социальных сетях и через СМИ начали распространяться сообщения о том, что якобы в начале марта подростки собираются массово совершить самоубийство. Из-за большого информационного внимание к этому событию в соцсетях начали появляться новые "группы смерти".

В начале марта представители ХНУВД, разработавшие чат-бот "СтопНаркотик", обратились к пользователям чат-бота с просьбой принять участие в акции по массовому направлению жалоб на "группы смерти" в мессенджере Telegram, в которых распространяют информацию о " безопасных способах"суицида, призывают и подстрекают молодежь к опасному поведения, нанесению самоповреждений и тому подобное.

Как сообщается, в результате в Telegram заблокировали десяток электронных адресов "групп смерти".

16 февраля в Боярке Киевской области отравились две ученицы 7 класса лицея "Гармония". Обе приняли по 40 таблеток "Дротаверина". Одна из них умерла, другая попала в больницу. В полиции Киевской области LIGA.net сказали, что девушки "насмотрелись видео в TikTok вроде "выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

сказали, что девушки "насмотрелись видео в TikTok вроде "выпей 40 таблеток и посмотри, что будет". Полиция открыла уголовное дело о доведении до самоубийства несовершеннолетних.

17 февраля в Умани Черкасской области две несовершеннолетние приняли по 10 таблеток "Дротаверина".

4 марта полиция сообщила, что пресекла деятельность "группы смерти", которую администрировала несовершеннолетняя.

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Наталия Медведева

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