МВД: В 2020-ом совершили самоубийство 123 подростка, за два месяца этого года – 25

В Украине в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, за два месяца 2021-го – 25. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

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Как отмечается, количество совершенных подростками самоубийств растет с каждым годом.

"По данным ЕРДР, в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, а уже в начале марта 2021-го органами Национальной полиции было зафиксировано 25 случаев самоубийств и 91 попытку совершить такие действия", – говорится в видео правоохранителей, посвященном советам по безопасному поведению детей в соцсетях.

Правоохранители отмечают, что в соцсетях действуют так называемые "группы смерти", участниками которых становятся преимущественно дети. Администраторы таких групп в форме квестов ставят участникам задачи, связанные с выполнением действий, которые могут нанести ущерб здоровью или лишить жизни.

4 марта полиция сообщила, что пресекла деятельность "группы смерти", которую администрировала несовершеннолетняя.

9 марта сообщалось, что в Telegram заблокировали около десяти подростковых "групп смерти".

12 марта полиция открыла электронный ящик для обращений граждан об опасных интернет-сообществах.

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Наталия Медведева

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