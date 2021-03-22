UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВД: В 2020-ом совершили самоубийство 123 подростка, за два месяца этого года – 25

22.03.2021, 20:30
МВД: В 2020-ом совершили самоубийство 123 подростка, за два месяца этого года – 25 - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В Украине в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, за два месяца 2021-го – 25. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, количество совершенных подростками самоубийств растет с каждым годом.

"По данным ЕРДР, в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, а уже в начале марта 2021-го органами Национальной полиции было зафиксировано 25 случаев самоубийств и 91 попытку совершить такие действия", – говорится в видео правоохранителей, посвященном советам по безопасному поведению детей в соцсетях.

Правоохранители отмечают, что в соцсетях действуют так называемые "группы смерти", участниками которых становятся преимущественно дети. Администраторы таких групп в форме квестов ставят участникам задачи, связанные с выполнением действий, которые могут нанести ущерб здоровью или лишить жизни.

  • 4 марта полиция сообщила, что пресекла деятельность "группы смерти", которую администрировала несовершеннолетняя. 
  • 9 марта сообщалось, что в Telegram заблокировали около десяти подростковых "групп смерти".
  • 12 марта полиция открыла электронный ящик для обращений граждан об опасных интернет-сообществах.

Читайте также: Підлітки та "групи смерті" у соцмережах: як вберегти дітей. Пояснює психолог

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дети группа смерти полиция самоубийство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 