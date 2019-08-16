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У Полторака ответили на обвинения Укроборонпрома по бронетехнике

У Полторака ответили на обвинения Укроборонпрома по бронетехнике - Фото
Степан Полторак (фото - пресс-служба Минобороны)
16.08.2019, 08:59

Министерство вчера направило обращение по сложившейся конфликтной ситуации в паре Минобороны-Укроборонпром высшему руководству государства

Минобороны ответило на обвинения в попытках уничтожить Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова: ведомство утверждает, что ХКБМ само сорвало сроки заказов, что привело к "значительному повышению цены за единицу продукции". Полный текст заявления опубликован на сайте Минобороны.

Ранее Укроборонпром заявил, что Минобороны "без объяснения причин" прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники.

"Обвинения абсолютно безосновательны, а факты, распространенные рядом информагентств и интернет-изданий, не имеют достоверного подтверждения", - пишут в Минобороны.

Харьковское предприятие, утверждают у министра Степана Полторака, за два года произвело только семь БТР-4Е, часть машин находится на разных стадиях изготовления, а почти половина вообще не заложена в производство; за модернизацию танков Т-64 бюро так и не взялось.

"Минобороны ежегодно с 2014 года планирует средства в оборонзаказе на закупку бронетехники производства ХКБМ. При этом авансирование госконтрактов составило от 70-80% на закупку сырья, материалов и комплектующих, выплату зарплат. Предприятием в большинстве случаев были сорваны сроки поставки продукции, что приводило к уплате штрафных санкций", - сказано в заявлении.

Кроме того, отметили в Минобороны, методы управления на ХКБМ привели "к многочисленным увольнениям квалифицированного персонала предприятия из-за невыплаты зарплаты".

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