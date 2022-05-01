Украина закрыла четыре порта на Черном море. Откроют после изгнания оттуда россиян

Министерство инфраструктуры объявило о закрытии четырех морских портов на неподконтрольной Украине территории юга, которую временно оккупировала Россия. Соответствующее сообщение размещено на правительственном портале.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Порты в Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне закрыты до восстановления украинского контроля над ними.

В Кабмине объяснили, что во время полномасштабной войны России против Украины там невозможно обслуживать суда и пассажиров, вести грузовую, транспортную и другие связанные с этим виды деятельности, соблюдать требования международных договоров Украины, а также обеспечивать надлежащий уровень безопасности судоходства и охрану окружающей среды.

Читайте также: Российский корабль выпустил по порту Южный две ракеты

"Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над российским оккупантом. Слава Украине!", – подчеркнули в правительстве.

18 апреля Евросоюз закрыл свои порты для российских кораблей. В Министерстве инфраструктуры назвали единственное исключение.

Директор порта ТИС в Южном Ставницер заявил, что для того, чтобы вывезти урожай из Украины, в условиях морской блокады потребуется 40 месяцев.

29 апреля Украина начала экспорт зерна через Румынию: в порту Констанцы загрузили первое судно.

Читайте мнение: Для Украины минус 40% агровыручки, для мира – голод. Если аграрии не выиграют морской бой

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.