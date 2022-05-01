UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина закрыла четыре порта на Черном море. Откроют после изгнания оттуда россиян

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 07:10
Украина закрыла четыре порта на Черном море. Откроют после изгнания оттуда россиян - Фото
Причал №4 в Мариупольском порту (фото - АМПУ)

Министерство инфраструктуры объявило о закрытии четырех морских портов на неподконтрольной Украине территории юга, которую временно оккупировала Россия. Соответствующее сообщение размещено на правительственном портале.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Порты в Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне закрыты до восстановления украинского контроля над ними.

В Кабмине объяснили, что во время полномасштабной войны России против Украины там невозможно обслуживать суда и пассажиров, вести грузовую, транспортную и другие связанные с этим виды деятельности, соблюдать требования международных договоров Украины, а также обеспечивать надлежащий уровень безопасности судоходства и охрану окружающей среды.

Читайте также: Российский корабль выпустил по порту Южный две ракеты

"Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над российским оккупантом. Слава Украине!", – подчеркнули в правительстве.

Читайте мнение: Для Украины минус 40% агровыручки, для мира – голод. Если аграрии не выиграют морской бой

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупация морской порт
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 