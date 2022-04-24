Российский корабль выпустил по порту Южный две ракеты, они были сбиты

Вечером 23 апреля российский военный корабль выпустил две ракеты по порту Южный, их сбили украинские зенитчики. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

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В 22:00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты.

Как отмечается, ракеты были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный.

Днем 23 апреля россияне ударили крылатыми ракетами по Одессе. По словам президента Владимира Зеленского, было выпущено семь ракет. Две из них сбила украинская ПВО. Одна ракета попала в жилой многоэтажный дом. Восемь человек погибли, в числе которых трехмесячный ребенок. 18-20 человек получили ранения.

Днем 23 апреля россияне ударили крылатыми ракетами по Одессе. По словам президента Владимира Зеленского, было выпущено семь ракет. Две из них сбила украинская ПВО. Одна ракета в жилой многоэтажный дом. Восемь человек погибли, в числе которых трехмесячный ребенок. 18-20 человек получили ранения. Ракеты оккупантов также попали в одно из городских кладбищ Одессы.

Ракеты оккупантов также попали в одно из городских Одессы. Глава МИД Дмитрий Кулеба требует объявить РФ страной-террористом.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объявить РФ страной-террористом. На обстрел Одессы эмоционально отреагировал президент.

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Наталия Медведева

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