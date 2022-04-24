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Российский корабль выпустил по порту Южный две ракеты, они были сбиты

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 01:18
Российский корабль выпустил по порту Южный две ракеты, они были сбиты - Фото
Иллюстративное фото: ВС ВСУ

Вечером 23 апреля российский военный корабль выпустил две ракеты по порту Южный, их сбили украинские зенитчики. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

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В 22:00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты.

Как отмечается, ракеты были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный.

  • Днем 23 апреля россияне ударили крылатыми ракетами по Одессе. По словам президента Владимира Зеленского, было выпущено семь ракет. Две из них сбила украинская ПВО. Одна ракета попала в жилой многоэтажный дом. Восемь человек погибли, в числе которых трехмесячный ребенок. 18-20 человек получили ранения.
  • Ракеты оккупантов также попали в одно из городских кладбищ Одессы.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба требует объявить РФ страной-террористом.
  • На обстрел Одессы эмоционально отреагировал президент. 

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Наталия Медведева
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