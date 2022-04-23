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Россия обстреляла одно из городских кладбищ Одессы: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 23:11
Россия обстреляла одно из городских кладбищ Одессы: фото, видео - Фото
Фото: t.me/odesacityofficial

Во время сегодняшнего обстрела Одессы российскими оккупантами их ракеты, кроме 16-этажного жилого дома, попали в одно из городских кладбищ. Об этом сообщает Telegram-канал Одесского горсовета.

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По информации местных властей, разрушено более 1000 кв м территории кладбища.

Там опубликовали фото и видео последствий удара.

Россия обстреляла одно из городских кладбищ Одессы: фото, видео

Россия обстреляла одно из городских кладбищ Одессы: фото, видео

С какой целью Россия из высокоточного, как там говорят, оружия обстреляла могилы умерших одесситов, неизвестно.

"Это тоже "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых", – предположил мэр Одессы Геннадий Труханов.

  • Сегодня россияне ударили крылатыми ракетами по Одессе. По словам президента Владимира Зеленского, было выпущено семь ракет. Две из них сбила украинская ПВО. Одна ракета попала в жилой многоэтажный дом. Восемь человек погибли, в числе которых трехмесячный ребенок. 18-20 человек получили ранения.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба требует объявить РФ страной-террористом.
  • На обстрел Одессы эмоционально отреагировал президент. 
Вадим Ребрина
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Россия обстрел Одесса
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