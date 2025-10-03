В Раде предложили повысить пособие по безработице и продлить ее срок
Глава комитета социальной политики Верховной Рады Галина Третьякова 1 октября подала законопроект, согласно которому безработные украинцы могут получать пособие вдвое дольше – 180 дней вместо 90, а максимальный размер выплат вырастет до 150% минимальной зарплаты.
В настоящее время человек, потерявший работу, может получать пособие по безработице максимум 90 календарных дней (для предпенсионного возраста – 360 календарных дней). Максимальный размер пособия ограничен минимальной заработной платой на 1 января, то есть по состоянию на 2025 год – это 8000 грн.
Новые правила предусматривают улучшение условий для безработных. Продолжительность выплат увеличивается вдвое – до 180 дней. А максимальная помощь вырастет до 12 000 грн (150% от минимальной заработной платы).
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что увеличение срока выплаты пособия по безработице с 90 до 180 календарных дней и максимального размера пособия до 150% минимальной заработной платы позволит усилить социальную защиту безработных. Авторы документа подчеркивают, что изменения обеспечат справедливость в выплатах.
Потребность в повышении выплат обусловлена структурой расходов Фонда по безработице. В 2024 году при общих доходах в 27,3 млрд грн на пособия безработным и погребальные пособия было направлено всего 2,1 млрд грн – это лишь 7,6% всех средств. А в 2025 году на финансирование этих пособий запланировано 6,3 млрд грн, или 28% от доходов.
"Только за последние два года из бюджета этого фонда было изъято в государственный бюджет 15 млрд грн", — говорится в документе. Остальные деньги тратились на гранты, помощь для начала бизнеса, компенсации работодателям.
На 2025 год для помощи безработным запланировано 6,3 млрд грн – это 28% от доходов, но авторы законопроекта отмечают, что "как показывает практика прошлых лет, фактическое выполнение этой статьи будет меньше".
- В конце июня результаты исследования "Оценка рынка труда Украины 2024–2025" от Государственной службы занятости показали, что в Украине 80% безработных готовы работать менее чем за 20 000 грн в месяц.
- В сентябре Государственная служба занятости сообщила что на одного безработного в Киеве приходится 24 вакансии.
