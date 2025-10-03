В Раде предложили повысить пособие по безработице и продлить ее срок

Менее 10% расходов фонда, из которого платят пособие по безработице, были целевыми в 2024 году

Фото: Depositphotos

Глава комитета социальной политики Верховной Рады Галина Третьякова 1 октября подала законопроект, согласно которому безработные украинцы могут получать пособие вдвое дольше – 180 дней вместо 90, а максимальный размер выплат вырастет до 150% минимальной зарплаты.

В настоящее время человек, потерявший работу, может получать пособие по безработице максимум 90 календарных дней (для предпенсионного возраста – 360 календарных дней). Максимальный размер пособия ограничен минимальной заработной платой на 1 января, то есть по состоянию на 2025 год – это 8000 грн.

Новые правила предусматривают улучшение условий для безработных. Продолжительность выплат увеличивается вдвое – до 180 дней. А максимальная помощь вырастет до 12 000 грн (150% от минимальной заработной платы).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что увеличение срока выплаты пособия по безработице с 90 до 180 календарных дней и максимального размера пособия до 150% минимальной заработной платы позволит усилить социальную защиту безработных. Авторы документа подчеркивают, что изменения обеспечат справедливость в выплатах.

Потребность в повышении выплат обусловлена ​​структурой расходов Фонда по безработице. В 2024 году при общих доходах в 27,3 млрд грн на пособия безработным и погребальные пособия было направлено всего 2,1 млрд грн – это лишь 7,6% всех средств. А в 2025 году на финансирование этих пособий запланировано 6,3 млрд грн, или 28% от доходов.

"Только за последние два года из бюджета этого фонда было изъято в государственный бюджет 15 млрд грн", — говорится в документе. Остальные деньги тратились на гранты, помощь для начала бизнеса, компенсации работодателям.

На 2025 год для помощи безработным запланировано 6,3 млрд грн – это 28% от доходов, но авторы законопроекта отмечают, что "как показывает практика прошлых лет, фактическое выполнение этой статьи будет меньше".