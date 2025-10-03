У Раді запропонували підвищити допомогу з безробіття і продовжити її строк

Менше ніж 10% витрат фонду, з якого платять допомогу безробітним, були цільовими у 2024 році

Фото: Depositphotos

Голова комітету соціальної політики Верховної Ради Галина Третьякова 1 жовтня подала законопроєкт, згідно з яким безробітні українці можуть отримувати допомогу вдвічі довше – 180 днів замість 90, а максимальний розмір виплат зросте до 150% мінімальної зарплати.

Наразі людина, яка втратила роботу, може отримувати допомогу з безробіття максимум 90 календарних днів (для передпенсійного віку – 360 календарних днів). Максимальний розмір допомоги обмежений мінімальною зарплатою на 1 січня, тобто станом на 2025 рік – це 8000 грн.

Нові правила передбачають покращення умов для безробітних. Тривалість виплат подвоюється до 180 днів. А максимальна допомога зросте до 12 000 грн (150% від мінімальної зарплати).

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що збільшення тривалості виплати допомоги з безробіття з 90 до 180 календарних днів та максимального розміру допомоги до 150% мінімальної заробітної плати дозволить посилити соціальний захист безробітних осіб. Автори документа наголошують, що зміни забезпечать справедливість у виплатах.

Потреба у підвищенні виплат зумовлена структурою видатків Фонду безробіття. У 2024 році за загальних доходів у 27,3 млрд грн безпосередньо на допомогу безробітним та поховальну допомогу спрямували лише 2,1 млрд грн – це лише 7,6% усіх коштів. А у 2025 році для фінансування цих допомог заплановано 6,3 млрд грн, або 28% від доходів.

"Лише за два останні роки із бюджету цього фонду вилучено до державного бюджету 15 млрд грн", – йдеться в документі. Решту грошей витрачали на гранти, допомогу для започаткування бізнесу, компенсації роботодавцям.

На 2025 рік для допомоги безробітним заплановано 6,3 млрд грн – це 28% від доходів, але автори законопроєкту зауважують, що "як свідчить практика минулих років, фактичне виконання цієї статті буде менше".