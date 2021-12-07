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Возрождение научного флота Украины. Запланирован рекордный в истории бюджет

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 15:58
Возрождение научного флота Украины. Запланирован рекордный в истории бюджет - Фото
Евгений Дикий (скриншот из видеозаписи UA.Перший)

На исследования Южного океана и Антарктиды в бюджете 2022 года предусмотрено почти 331 млн. грн. Это рекордная сумма за всю историю страны, которая составляет 2,4% от общего финансирования науки, сказал в комментарии LIGA.net директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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"Из них на эксплуатацию ледокола "Ноосфера" запланировано в бюджете 172 млн гривень (остальное – на антарктическую станцию "Академик Вернадский"). Этого будет достаточно для шести-семи месяцев работы в океанских рейсах, а также на межрейсовое обслуживание. Нам дали всю ту сумму, которую мы просили", – отметил он.

По словам главы антарктического центра, на судно "Борис Александров" (бывшая "Бельгика", подарена в прошлом году правительством Бельгии) в 2022 году выделят 36,7 млн гривень. На эти деньги можно будет совершить, минимум, четыре полноценных рейса и обеспечить систему экологического мониторинга Черного моря.

Судно "Владимир Паршин", добавил Дикий, много лет стоит на Ильичевском судоремонтном заводе. На первый этап ремонта выделялись средства в 2020-м, а вот в 2021-м о нем забыли и ремонт не закончили. В следующем году деньги также пока не предусмотрены, но ученые надеются на весеннюю корректировку бюджета. Нужно около 30 млн гривень – и спустя полгода судно будет готово к работе.

LIGA.net заинтересовалась финансированием научного флота после указа, который несколькими днями ранее подписал президент Владимир Зеленский. В документе указаны амбициозные планы по возрождению отрасли.

По словам собеседника, другие планы в указе президента пока трудно перевести в цифры бюджета. "Нужна инвентаризация", чтобы понять, какие научные судна остались у разных ведомств, какие из них есть смысл спасать, а какие уже разумнее списать на металлолом и забыть. Средства планируют запрашивать в бюджете уже в 2023 году.

  • В 2020 году в Национальном антарктическом научном центре присмотрели два корабля на продажу, один из которых, при наличии политической воли у депутатов, можно было бы приобрести для развития программы научных исследований в Антарктике и других регионах.
  • В октябре 2021-го Зеленский поставил правительству задачу разработать полноценную долгосрочную программу возрождения научно-исследовательского флота Украины.
  • 3 декабря Владимир Зеленский издал указ о восстановлении научно-исследовательского флота Украины.

Читайте также: Дикий рассказал, как в Антарктиде спасали украинского полярника

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский флот наука исследования финансирование евгений дикий Борис Александров Ноосфера Владимир Паршин
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