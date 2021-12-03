Зеленский приказал возродить научный флот. Сколько выделят денег, не уточняется

В Украине запланировано восстановление научно-исследовательского флота. В ближайшие три месяца к этому будут привлечены ведущие ученые, органы госвласти и международные эксперты, сказано в указе, который 3 декабря подписал президент Владимир Зеленский.

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В документе выделены следующие шаги по развитию научного флота:

развитие морских научных исследований, участие в полярных экспедициях;

пересмотр программы исследований в Антарктиде на 2011-2023 годы;

анализ деятельности и кадров научных учреждений в сфере морских исследований;

в 2022-2023 годах восстановление и строительство зданий для размещения лабораторий;

инвентаризация государственных судов;

строительство причалов для научно-исследовательского флота;

в 2022-2030 годах строительство судов на украинских предприятиях;

повышение зарплаты и соцстандартов для моряков;

пересмотр зарплаты ученых-полярников;

привлечение молодых специалистов, студентов к проведению морских научных исследований;

финансирование экологического мониторинга состояния морей, которые омывают Украину, с использованием судна "Борис Александров";

введение в эксплуатацию научно-исследовательского судна "Владимир Паршин".

LIGA.net обратилась в Офис президента с просьбой прокомментировать, какие средства запланировано выделить на такой амбициозный проект.

В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".

В мае 2021-го тогдашний министр обороны Андрей Таран заявлял, что до конца года во флоте ВСУ будет сформирован дивизион из патрульных катеров Island, переданных США в рамках сотрудничества.

В ноябре два патрульных катера типа Island прибыли из США в Украину.

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Яна Катасонова

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