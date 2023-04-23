"Я пожертвовал Украине $100 млн, а вы?" Илон Маск ответил Стивену Кингу

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн. Об этом он написал в Twitter, комментируя вчерашний пост Стивена Кинга по поводу "синей галочки" в Twitter.

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Социальная сеть на этой неделе начала отбирать "галочки", подтверждающие верификацию аккаунтов, у пользователей, которые за них не платят. Стоимость услуги – $8 в месяц.

Стивен Кинг не платил эти деньги, но "галочку" у него все равно не забрали. Когда выяснилось, что за нее платит лично Маск, писатель посоветовал ему отдать эти деньги в фонд Сергея Притулы.

"Я пожертвовал Украине $100 млн, а сколько пожертвовали вы?" – ответил бизнесмен на это, процитировав октябрьский твит с благодарностью от вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова.

Тогда речь шла о том, что SpaceX продолжит финансировать Starlink для Украины, даже если Министерство обороны США перестанет давать деньги.

"Кстати, мы отказались от денег МО", – написал Маск в комментариях к сообщению Стивена Кинга.

$100 млн – это 0,06% от общего капитала Илона Маска по состоянию на конец апреля 2023 года.

Осенью 2022 года Маск предлагал Украине закончить войну фактически на условиях России, в частности, отдать ей временно оккупированный Крым.

Позже президент Владимир Зеленский призвал Маска приехать в Украину и посмотреть, что сделала Россия.

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Андрій Водяний

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