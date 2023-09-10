Южная Корея анонсировала $2 млрд на восстановление Украины с 2025 года

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль анонсировал, что его страна собирается с 2025 года выделить $2 млрд на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Yonhup.

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В 2024 году Южная Корея собирается предоставить Украине $300 млн в виде гуманитарной помощи, а с 2025 года будет запущена программа долгосрочной помощи на $2 млрд в виде дешевых кредитов через корейский Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF).



Южная Корея запустила программу EDCF в 1987 году с целью поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в развивающихся странах.

"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального стержневого государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", – сказал президент Кореи.

В июле 2023 года Юн Сук Йоль во время визита в Киев заявил, что Южная Корея увеличит объем военной и гуманитарной помощи Украине в полтора раза.

После этого стало известно, что Южная Корея отправит Украине миноискатели и оборудование для разминирования.

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