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Южная Корея анонсировала $2 млрд на восстановление Украины с 2025 года

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 12:53
Южная Корея анонсировала $2 млрд на восстановление Украины с 2025 года - Фото
Фото: EPA

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль анонсировал, что его страна собирается с 2025 года выделить $2 млрд на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Yonhup.

В 2024 году Южная Корея собирается предоставить Украине $300 млн в виде гуманитарной помощи, а с 2025 года будет запущена программа долгосрочной помощи на $2 млрд в виде дешевых кредитов через корейский Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF).

Южная Корея запустила программу EDCF в 1987 году с целью поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в развивающихся странах.

"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального стержневого государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", – сказал президент Кореи.

Андрей Водяный
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