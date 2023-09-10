Південна Корея анонсувала $2 млрд на відновлення України з 2025 року

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував, що його країна збирається з 2025 року виділити $2 млрд на відновлення України. Про це повідомляє агентство Yonhup.

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У 2024 році Південна Корея збирається надати Україні $300 млн у вигляді гуманітарної допомоги, а з 2025 року буде запущена програма довгострокової допомоги на $2 млрд у вигляді дешевих кредитів через корейський Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF).

Південна Корея запустила програму EDCF у 1987 році з метою підтримки проєктів економічної та соціальної інфраструктури в країнах, що розвиваються.

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної стрижневої держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України", – сказав президент Кореї.

У липні 2023 року Юн Сук Йоль під час візиту до Києва заявив, що Південна Корея збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні у півтора раза.

Після цього стало відомо, що Південна Корея відправить Україні міношукачі та обладнання для розмінування.

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