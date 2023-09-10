RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Південна Корея анонсувала $2 млрд на відновлення України з 2025 року

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 12:53
Південна Корея анонсувала $2 млрд на відновлення України з 2025 року - Фото
Фото: EPA

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував, що його країна збирається з 2025 року виділити $2 млрд на відновлення України. Про це повідомляє агентство Yonhup.

У 2024 році Південна Корея збирається надати Україні $300 млн у вигляді гуманітарної допомоги, а з 2025 року буде запущена програма довгострокової допомоги на $2 млрд у вигляді дешевих кредитів через корейський Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF).

Південна Корея запустила програму EDCF у 1987 році з метою підтримки проєктів економічної та соціальної інфраструктури в країнах, що розвиваються.

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної стрижневої держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України", – сказав президент Кореї.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
юн сок йольПівденна Корея
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 