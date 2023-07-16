RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Південна Корея відправить Україні міношукачі та обладнання для розмінування – Reuters

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 17:38
Південна Корея відправить Україні міношукачі та обладнання для розмінування – Reuters - Фото
Президент Півдненної Кореї Юн Сук Йоль у Бучі (Фото: Офіс генпрокурора)

Південна Корея надасть Україні додаткове обладнання для розмінування. Про це повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Агентство пише з посиланням на чиновника Південної Кореї, що за підсумками візиту  до Києва президента Юн Сук Йоля республіка передасть Україні кошти на розмінування.

"Ми думаємо розширити підтримку міношукачами та обладнанням для розмінування, оскільки попит на них з боку України оцінюється як відчайдушно величезний", – сказала заступник радника з національної безпеки Кім Те Хе.

15 липня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що його країна збільшить обсяг військової та гуманітарної допомоги, що направляється Україні . Він також сказав, що до Південної Кореї направить Україні "більше військових постачань" після того, як минулого року передала нелетальну допомогу, у тому числі бронежилети та каски.

Агентство зазначає, що Південна Корея є великим експортером зброї, проте поки не надавала допомоги Україні летальною зброєю через побоювання, що це погіршить ділові зв'язки з Росією та можливість взаємодіяти через неї з режимом Північної Кореї.

Читайте також: Південна Корея може таємно відправляти сотні тисяч снарядів у США для України – WSJ

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Південна Кореяміношукачігуманитарна допомогарозмінуванняЮн Сук Йоль
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 