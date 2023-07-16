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Южная Корея отправит Украине миноискатели и оборудование для разминирования – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 17:38
Южная Корея отправит Украине миноискатели и оборудование для разминирования – Reuters - Фото
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель в Буче (Фото: Офис генпрокурора)

Южная Корея предоставит Украине дополнительное оборудование для разминирования. Об этом сообщает Reuters

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Агентство пишет со ссылкой на чиновника Южной Кореи, что по итогам визита в Киев президента Юн Сок Еля республика передаст Украине средства для разминирования.

"Мы думаем расширить поддержку миноискателями и оборудованием для разминирования, поскольку спрос на них со стороны Украины оценивается как отчаянно огромный", — сказала заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хе.

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ель на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что его страна увеличит объем направляемой Украине военной и гуманитарной помощи. Он также сказал, что в Южная Корея направит Украине "больше военных поставок" после того, как в прошлом году передала нелетальную помощь, в том числе бронежилеты и каски.

Агентство отмечает что Южная Корея является крупным экспортером оружия, однако пока не оказывало помощи Украине летальным оружием из-за опасений, что это ухудшит деловые связи с Россией и возможность взаимодействовать через нее с режимом Северной Кореи.

Читайте также: Южная Корея может тайно отправлять сотни тысяч снарядов в США для Украины – WSJ

Сергей Бережной
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