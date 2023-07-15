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Южная Корея увеличит объемы военной и гуманитарной помощи Украине в полтора раза

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 16:11
Южная Корея увеличит объемы военной и гуманитарной помощи Украине в полтора раза - Фото
Юн Сук Йоль (Фото - EPA)

В текущем году Южная Корея увеличит объемы военной и гуманитарной помощи, оказываемой Украине. Как передает Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Ель на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

"В прошлом году мы предоставляли и бронежилеты, и шлемы, и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше", – сказал он.

По словам южнокорейского лидера, в мае они с Зеленским договорились о поставках необходимого оборудования для таких целей как, например, гуманитарное разминирование, и эти поставки продолжаются.

"Правительство Республики Корея выделило в прошлом году $100 млн в поддержку Украины. В этом году эта поддержка будет составлять $150 млн", – заявил он.

Также, по его словам, Южная Корея планирует наращивать помощь Украине в восстановлении системы образования. В прошлом году страна решила помочь в восстановлении разрушенных школ. Также страна хочет предоставить Украине поддержку для будущих поколений с помощью стипендии двух президентов.

"Мы ознакомились с формулой мира, которую нам предоставили, и действительно считаем, что ее необходимо выполнить. Особенно учитывая, что Корея пытается играть роль посредника в мирных саммитах и встречах стран, принадлежащих к так называемому глобальному югу", – отметил Юн Сук Ель.

Прибыв в Украину, Ель посетил место массовых убийств украинцев российскими оккупантами в Буче под Киевом, а затем побывал в Ирпене.

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Оксана Житнюк
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