В Украину прибыл президент Южной Кореи, он уже съездил в Бучу и Ирпень

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил необъявленный визит в Украину. Об этом сообщает Yohnap.

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По словам старшего секретаря президента по связям с прессой Ким Ын Хе, Юн и первая леди Ким Кеон Хи прибыли в Украину утром 15 июля из Польши.

Юн посетил место массовых убийств украинцев российскими оккупантами в Буче под Киевом, а затем посетил Ирпень.

Сегодня президент Южной Кореи встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Этот визит завершает двухэтапную поездку Юна, в ходе которой он ранее посетил саммит НАТо в Литве, а Польшу с официальным визитом.

Офис генпрокурора сообщил, что в Буче Юна с супругой сопровождал генпрокурор Андрей Костин.

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19 апреля 2023 года президент Кореи Юн Сок Йоль впервые заговорил о возможности предоставления Украине военной помощи.

29 апреля он заявил, что его страна "рассматривает разные варианты", отвечая на вопрос о возможной военной помощи Украине.

"Небесный щит должен существовать". Президент Зеленский надеется, что Корея передаст системы ПВО.

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