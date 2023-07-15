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В Украину прибыл президент Южной Кореи, он уже съездил в Бучу и Ирпень

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 10:44
В Украину прибыл президент Южной Кореи, он уже съездил в Бучу и Ирпень - Фото
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель в Буче (Фото: Офис генпрокурора)

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил необъявленный визит в Украину. Об этом сообщает Yohnap.

По словам старшего секретаря президента по связям с прессой Ким Ын Хе, Юн и первая леди Ким Кеон Хи прибыли в Украину утром 15 июля из Польши.

Юн посетил место массовых убийств украинцев российскими оккупантами в Буче под Киевом, а затем посетил Ирпень.

Сегодня президент Южной Кореи встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Этот визит завершает двухэтапную поездку Юна, в ходе которой он ранее посетил саммит НАТо в Литве, а Польшу с официальным визитом.

Офис генпрокурора сообщил, что в Буче Юна с супругой сопровождал генпрокурор Андрей Костин.

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Наталья Медведева
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