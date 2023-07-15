В Україну прибув президент Південної Кореї, він вже з'їздив у Бучу та Ірпінь

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль здійснив неоголошений візит до України. Про це повідомляє Yohnap.

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За словами старшого секретаря президента зі зв'язків із пресою Кім Ин Хе, Юн та перша леді Кім Кеон Хі прибули в Україну вранці 15 липня з Польщі.

Юн відвідав місце масових вбивств українців російськими окупантами в Бучі під Києвом, а потім відвідав Ірпінь.

Сьогодні президент Південної Кореї зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Цей візит завершує двоетапну поїздку Юна, під час якої він раніше відвідав саміт НАТО у Литві, а Польщу з офіційним візитом.

Офіс генпрокурора повідомив, що у Бучі Юна з дружиною супроводжував генпрокурор Андрій Костін.

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19 квітня 2023 року президент Кореї Юн Сок Йоль вперше заговорив про можливість надання Україні військової допомоги.

29 квітня він заявив, що його країна "розглядає різні варіанти", відповідаючи на запитання про можливу військову допомогу Україні.

"Небесний щит має існувати". Президент Зеленський сподівається, що Корея передасть Україні системи ППО.

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