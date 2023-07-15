RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В Україну прибув президент Південної Кореї, він вже з'їздив у Бучу та Ірпінь

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 10:44
В Україну прибув президент Південної Кореї, він вже з'їздив у Бучу та Ірпінь - Фото
Президент Півдненної Кореї Юн Сук Йоль у Бучі (Фото: Офіс генпрокурора)

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль здійснив неоголошений візит до України. Про це повідомляє Yohnap.

За словами старшого секретаря президента зі зв'язків із пресою Кім Ин Хе, Юн та перша леді Кім Кеон Хі прибули в Україну вранці 15 липня з Польщі.

Юн відвідав місце масових вбивств українців російськими окупантами в Бучі під Києвом, а потім відвідав Ірпінь.

Сьогодні президент Південної Кореї зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Цей візит завершує двоетапну поїздку Юна, під час якої він раніше відвідав саміт НАТО у Литві, а Польщу з офіційним візитом.

Офіс генпрокурора повідомив, що у Бучі Юна з дружиною супроводжував генпрокурор Андрій Костін.

Читайте також: Польща замовила у Південної Кореї 288 РСЗВ K239 Chunmoo: перша вже на шляху до Варшави – фото

Читайте також: Південна Корея може таємно надсилати сотні тисяч снарядів у США для України – WSJ

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Південна КореяЮн Сук Йоль
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 