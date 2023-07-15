Південна Корея збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні в півтора раза

У поточному році Південна Корея збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні. Як передає Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на спільному брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

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"Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим", – сказав він.

За словами південнокорейського лідера, у травні вони із Зеленським домовилися про постачання необхідного обладнання для таких цілей як, наприклад, гуманітарне розмінування, – і ці постачання продовжуються.

"Уряд Республіки Корея виділив минулого року $100 млн на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме $150 млн", – заявив він.

Також, за його словами, Південна Корея планує збільшувати допомогу Україні у відновленні системи освіти. Минулого року країна вирішила допомогти у відновленні зруйнованих шкіл. Також країна хоче надати Україні підтримку для майбутніх поколінь за допомогою стипендії двох президентів.

"Ми ознайомилися з формулою миру, яку нам надали, і справді вважаємо, що її необхідно виконати. Особливо з огляду на те, що Корея намагається відігравати роль посередника в мирних самітах і зустрічах країн, що належать до так званого глобального півдня", – зазначив Юн Сук Йоль.

Прибувши сьогодні до України, Йоль відвідав місце масових вбивств українців російськими окупантами в Бучі під Києвом, а потім побував в Ірпені.

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