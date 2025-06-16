Зеленский выбрал кандидата на должность генпрокурора. Это глава Налоговой

Фото: Государственная налоговая служба

Президент Владимир Зеленский подал в парламент представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора. Об этом сообщил Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады.

"В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора. Верховная Рада рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний", – написал Стефанчук в Facebook.

17 июня его кандидатуру рассмотрят на заседании фракции Слуга народа.

Руслан Кравченко был руководителем Киевской областной государственной администрации с апреля 2023 года до декабря 2024 года. Происходит из Северодонецка, имеет юридическое образование, которое получил в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".

Большинство его профессиональной карьеры связано с прокуратурой – работал в различных ее подразделениях, от Севастополя до Львова. В 2014-2015 годах служил военным прокурором в зоне АТО, в частности в Дебальцево и Артемовске. Позже занимал руководящие должности в военной прокуратуре и специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере. До назначения в исполнительную власть занимал должность руководителя Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, он возглавлял ее с 2021 до 2023 года.

В 2023-2024 годах был главой Киевской областной администрации.

С 31 декабря 2024 года возглавляет Государственную налоговую службу.