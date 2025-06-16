Зеленський вибрав кандидата на посаду генпрокурора. Це голова Податкової

Фото: Державна податкова служба

Президент Володимир Зеленський подав до парламенту подання про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Про це повідомив Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради.

"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду генерального прокурора. Верховна Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань", – написав Стефанчук у Facebook.

17 червня його кандидатуру розглянуть на засіданні фракції Слуга народу.

Руслан Кравченко був керівником Київської обласної державної адміністрації з квітня 2023 року до грудня 2024 року. Походить із Сєвєродонецька, має юридичну освіту, яку здобув у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

Більшість його професійної кар'єри пов'язана з прокуратурою – працював у різних її підрозділах, від Севастополя до Львова. У 2014-2015 роках служив військовим прокурором у зоні АТО, зокрема в Дебальцевому та Артемівську. Пізніше обіймав керівні посади у військовій прокуратурі та спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері. До призначення у виконавчу владу обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області, він очолював її з 2021 до 2023 року.

У 2023-2024 роках був головою Київської обласної адміністрації.

З 31 грудня 2024 року очолює Державну податкову службу.