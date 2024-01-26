Журналист Николов заявил, что полиция отпустила нападающих на него: Жизнь продолжается

Журналист Николов сообщил, что 26 января пришел в полицию подать заявление как потерпевший из-за провокации, устроенной под дверью его квартиры

Юрий Николов (Фото: Facebook/Юрий Николов)

Журналист Юрий Николов заявил, что полиция не задержала людей, разоблаченных на причастности к провокации, устроенной под дверью его квартиры. Также он заявил, что 26 января подал заявление как потерпевший по делу.

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Журналист рассказал, что пришел в полицию подать заявление как потерпевший по делу и узнал, что полицейские никого из разоблаченных мужчин не задерживали, потому что "никому сейчас нет подозрений".

"Они на свободе. Никаких подробностей относительно обнаруженных у них переписок и показаний мне не сообщили. Пообещали рассказать, когда закончится досудебное расследование. Когда оно закончится – тоже не сказали", – написал он.

Журналист также отметил, что сейчас уголовная оценка мужчин "легкая" – препятствование законной деятельности журналистов (ч. 2 ст. 171 УК Украины), "без упоминания организованного кем-то преступления". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до четырех лет.

15 января полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту, а 19 января стало известно об открытии уголовного производства.

21 января национальная полиция нашла мужчин, несколько дней назад ломившихся в квартиру к журналисту, основателю издания Наши деньги Николова. Это жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

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