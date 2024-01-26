Журналіст Ніколов заявив, що поліція відпустила нападників на нього: Життя триває

Журналіст Ніколов повідомив, що 26 січня прийшов до поліції подати заяву як потерпілий, через провокацію, влаштовану під дверима його квартири

Юрій Ніколов (Фото: Facebook/Юрій Ніколов)

Журналіст Юрій Ніколов заявив, що поліція не затримала людей, яких було викрито на причетності до провокації, влаштованій під дверима його квартири. Також він заявив, що 26 січня подав заяву як потерпілий у справі.

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Журналіст розповів, що прийшов до поліції подати заяву як потерпілий у справі й дізнався, що поліціянти нікого з викритих чоловіків не затримували, бо "нікому зараз немає підозр".

"Вони на волі. Ніяких подробиць щодо виявлених у них переписок і показань мені не повідомили. Пообіцяли розповісти, коли закінчиться досудове розслідування. Коли воно закінчиться — теж не сказали", – написав він.

Журналіст також зазначив, що наразі кримінальна оцінка чоловіків "легка" — перешкоджання законній діяльності журналістів (ч. 2 ст. 171 КК України), "без згадки організованого кимось злочину". Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до чотирьох років.

15 січня поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту, а 19 січня стало відомо про відкриття кримінального провадження.

21 січня національна поліція знайшла чоловіків, які кілька днів тому ломились у квартиру до журналіста, засновника видання Наші гроші Ніколова. Це мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

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