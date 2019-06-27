В Киеве эксперты обсудили проблемы защиты абонентских данных

IMG_8452.JPG

25 июня в Киеве эксперты телеком-отрасли и чиновники встретились за круглым столом на тему “Защиты данных операторами телекоммуникаций и доступа органов государственной власти к данным об абонентах за предоставленные телекоммуникационные услуги”. На нем участники обсудили, как регламент GDPR влияет на подходы к работе с абонентскими данными, а также существующие проблемы в украинском действующем законодательстве..

Модератором круглого стола выступил Андрей Николаев, советник Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Он напомнил, что Украина обязалась привести свое законодательство в соответствии с требованиями GDPR, заработавшего в Европе в мае 2018 года.

“Сбор и анализ данных о предоставленных телеком-услугах может рассматриваться как один из способов мониторинга поведения субъектов персональных данных. Какие действия, совершаемые по отношению к абонентам которые находятся на территории ЕС, могут подпадать под часть 2 статьи 3 GDPR касательно экстерриториального действия регламента", - отметил Андрей Николаев.

В тоже время, эксперт добавил, что отдельного и особого внимания требует вопрос не только защиты содержания телефонных разговоров, сообщений и другой корреспонденции, но и сведений их касающиеся, например самого факта наличия звонков или сообщений, их адресатов, времени, места, обстоятельств связанных с осуществлением таких телекоммуникационных контактов. Ведь с помощью вышеупомянутой информации можно получить беспрецедентно большой объем сведений о лице, установить его социальные контакты, привычки, место жительства, пребывания, маршруты передвижения и многое другое. Получение и обработку таких данных, по последствиям для прав и свобод человека, можно приравнять к проведению негласных следственных действий в отношении лица, в частности установлению наблюдения за лицом.

Участники проговорили проблемы и риски для операторов телекоммуникаций, которые могут возникнуть при обработке и защите данных абонентов-нерезидентов на территории Украины.

Одним из вопросов для обсуждения стало обеспечение конституционных гарантий гражданских прав на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. В отрасли появились кейсы, когда наблюдается конфликт между конституционными правами граждан и дискреционными полномочиями органов государственной власти.

Максим Савченко, старший советник по юридическим вопросам в отрасли телекоммуникаций Киевстар, рассказал, как Антимонопольный комитет Украины запросил у оператора конфиденциальную информацию об абонентах, в результате чего дело дошло до суда.

Юрий Котляров, партнер юридической фирмы "Астерс", сообщил, что последнее время, со стороны отдельных государственных органов существует практика искусственного сужения объема данных о телефонных разговорах, которые подлежат конституционной защите в соответствии с гарантиями, установленными ст. 31 Конституции Украины. Речь идет о том, что какие-либо данные, кроме содержания разговора, Конституция не защищает. Но, для создания представления о лице, ее жизни, привычках, связях, местонахождении совсем не обязательно слушать, о чем такое лицо говорит. Мета-данные являются информацией, которая раскрывает информацию о частной жизни, если не в большей, то по крайней мере, не в меньшей степени, чем содержание разговоров. В этой связи есть устоявшаяся практика ЕСПЧ.

Очевидно, что при разном подходе государственным органов и украинских судов к данным вопросам, вопрос как о порядке доступа к таким данным, так и содержание конституционной гарантии о защите телефонных разговоров, подлежат конституционному рассмотрению.

“Мы бы хотели поднять эту проблему до уровня Уполномоченного по правам человека, народных депутатов, экспертов. У нас есть две цели. Первая – защитить свои права, тоестьбизнеса. Ведь абонент, данные которого мы передали, может обратиться в Европейский суд по правам человека и обжаловать такие наши действия. Вторая - защитить права наших абонентов на приватность”, - сказал Савченко.

Леонид Ошеров, глава совета Ассоциации операторов связи “Телас” отметил, что в дискуссии по важным вопросам отрасли участвовало мало представителей государственных органов и заявил о том, что Ассоциация подготовит обращение к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, сформирует необходимые вопросы и будет ожидать практических рекомендаций и ,разъяснений от Уполномоченного для телеком отрасли.

Мероприятие состоялось в Киеве по инициативе Ассоциации операторов связи “Телас”.