Что делать беременным и кормящим мамам при коронавируса: советы акушеров

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Американские акушеры поделились рекомендациями для женщин, которые забеременели в период пандемии коронавируса или имеют грудных детей. Национальная служба здоровья Украины разместила в Facebook основные факты и советы для беременных женщин и кормящих мам.

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Как проявляются симптомы коронавируса у беременных

Сейчас нет информации, что у женщины в положении COVID-19 проявляется тяжелее, чем у любого другого взрослого человека. Ожидается, что большая часть беременных, даже если заражение и произойдет, будут ощущать только умеренные симптомы гриппа или простуды.

Что делать беременным, чтобы уменьшить риск заражения

Придерживаться общих мер предосторожности: регулярно проветривать помещение, мыть руки, избегать людей с явными симптомами ОРВИ, на улице - не пользоваться общественным транспортом и избегать скопления людей, а дома - использовать отдельные полотенце и посуду. Все необходимые телефоны желательно иметь под рукой. При появлении первых симптом коронавируса от визита к гинекологу лучше будет отказаться и проинформировать его, а также своего семейного врача о возможном заражении.

Как кормить грудью при заболевании или подозрении на COVID-19

Окончательных рекомендаций по поводу кормления грудью во время заражения подобными вирусами пока нет. Но кормящим мамам рекомендуется мыть руки перед прикосновениями к ребенку, придерживаться общих правил гигиены и надевать защитные маски во время самого процесса. Можно использовать приспособления для сцеживания молока и привлекать к кормления мужа или других родственников.

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С более детальными рекомендациями можно ознакомиться в первоисточниках: Американский колледж акушеров и гинекологов и Королевский колледж акушеров и Королевский колледж педиатрии и здоровья детей.

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