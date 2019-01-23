Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.01.2019, 18:29

Грейпфрут может в 3-7 раз усиливать действие лекарств - Супрун

Грейпфрут может в 3-7 раз усиливать действие лекарств - Супрун - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Содержащиеся в грейпфрутах вещества останавливают работу одной из звеньев системы обезвреживания в организме

Реклама
Реклама

Грейпфрут, а также помело, лайм и горький апельсин способны в несколько раз усиливать действие некоторых лекарственных препаратов. Об этом в Facebook пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, перечисленные фрукты влияют на попадание препаратов в кровь.

Реклама

Супрун пояснила, что принимаемые перорально лекарства, прежде чем попасть в системный кровоток, должны пройти "долгий путь".

"Некоторые лекарства этот путь преодолевают плохо, потому что в клетках кишечника и в печени разрушают наши ферментные системы обезвреживания. Поэтому в кровь, с остальным, попадает 10-15% от потребленной дозы. Это учтено производителями, поэтому в кровь попадает такое, как надо, количество лекарств", - написала Супрун.

Содержащиеся в грейпфрутах вещества на несколько дней останавливают работу одной из звеньев системы обезвреживания.

"Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком большой - словно приняли не одну таблетку, а 3 или даже 7", - написала министр.

В частности, указанный эффект может возникнуть при приеме таких групп лекарств:

- препараты для снижения холестерина (статины);

- для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения;

- противоинфекционные препараты, в том числе эритромицин;

- большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности;

- антикоагулянты;

- обезболивающие;

- лекарства для преодоления эректильной дисфункции.

20 января в Запорожье "общественные активисты" ворвались в одну из аптек, избили ее сотрудницу и, завладев коробками с лекарственными препаратами, сожгли их на улице

Отправить:
Распечатать:
Теги: медицина, лекарство, здоровье, грейпфрут, препарат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 