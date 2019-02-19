Количество молодежи с ВИЧ в Украине уменьшается - Минздрав

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Уровень распространения ВИЧ среди украинской молодежи (15-24 года) стабильно снижается, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Уточняется, что, в соответствии с рекомендацией ВООЗ, это может свидетельствовать об эффективности профилактических мер.

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"Помните: более 66% всех случаев инфицирования ВИЧ в Украине происходит во время незащищенных половых актов. Поэтому правило №1 у профилактике ВИЧ – защищенный секс", - напоминает ЦОЗ.

Не менее важным, как отмечается, является и своевременное диагностирование болезни, поскольку "чем раньше начать лечение, тем меньшим будет вред для организма".

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Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что еще более трех тысяч украинцев заболели корью на прошлой неделе.