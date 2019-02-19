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19.02.2019, 15:26

Количество молодежи с ВИЧ в Украине уменьшается - Минздрав

Количество молодежи с ВИЧ в Украине уменьшается - Минздрав - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В министерстве констатируют позитивную тенденцию и дают рекомендации

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Уровень распространения ВИЧ среди украинской молодежи (15-24 года) стабильно снижается, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Уточняется, что, в соответствии с рекомендацией ВООЗ, это может свидетельствовать об эффективности профилактических мер.

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"Помните: более 66% всех случаев инфицирования ВИЧ в Украине происходит во время незащищенных половых актов. Поэтому правило №1 у профилактике ВИЧ – защищенный секс", - напоминает ЦОЗ.

Не менее важным, как отмечается, является и своевременное диагностирование болезни, поскольку "чем раньше начать лечение, тем меньшим будет вред для организма".

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Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что еще более трех тысяч украинцев заболели корью на прошлой неделе.

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Теги: Украина, минздрав, вич, молодежь
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