Коронавирус. Евросоюз оставит Украину в списке безопасных стран еще на две недели – СМИ

Украина еще на две недели останется в составленном Евросоюзом списке стран, безопасных в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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Он отметил, что в списке стран безопасных для путешествий на этой неделе "не было удалений, добавлено только четыре страны из Южной Америки и Африки".

Это значит, что "Украина останется в списке еще как минимум на две недели".

Йозвяк также уточнил, что жители стран, не входящих в список, могут посещать ЕС, если они привиты от коронавируса, особенно вакцинами, одобренными Европейской медицинской ассоциацией. Но перед поездкой стоит проконсультироваться с властями государства-члена ЕС.

18 октября 2021 года Йозвяк прогнозировал, что Украину исключат из списка, в который она была добавлена в середине июля.

19 октября пресс-секретарь МИД Олег Николенко отмечал, что исключение из списка не отменит безвизовый режим, но временно ограничит туристические поездки украинцев в Европу.

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Виктория Найдёнова

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