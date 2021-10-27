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Коронавирус. Евросоюз оставит Украину в списке безопасных стран еще на две недели – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 16:54
Коронавирус. Евросоюз оставит Украину в списке безопасных стран еще на две недели – СМИ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украина еще на две недели останется в составленном Евросоюзом списке стран, безопасных в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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Он отметил, что в списке стран безопасных для путешествий на этой неделе "не было удалений, добавлено только четыре страны из Южной Америки и Африки".

Это значит, что "Украина останется в списке еще как минимум на две недели".

Йозвяк также уточнил, что жители стран, не входящих в список, могут посещать ЕС, если они привиты от коронавируса, особенно вакцинами, одобренными Европейской медицинской ассоциацией. Но перед поездкой стоит проконсультироваться с властями государства-члена ЕС.

Коронавирус. Евросоюз оставит Украину в списке безопасных стран еще на две недели – СМИ
  • 18 октября 2021 года Йозвяк прогнозировал, что Украину исключат из списка, в который она была добавлена в середине июля.
  • 19 октября пресс-секретарь МИД Олег Николенко отмечал, что исключение из списка не отменит безвизовый режим, но временно ограничит туристические поездки украинцев в Европу. 

Читайте также: США перевели Украину в список стран с наивысшим уровнем коронавирусной опасности

Виктория Найдёнова
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евросоюз список рикард йозвяк коронавирус   COVID-19
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