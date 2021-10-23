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Коронавирус. На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя тоже начали делать прививки

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 14:09
Коронавирус. На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя тоже начали делать прививки - Фото
Вокзал в Мариуполе (Фото: iStock/Global Images Ukraine)

На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя теперь тоже можно привиться от коронавируса. Об этом сообщает Укрзализныця в Facebook.

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"Плюс два: на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты вакцинации!", – сказано в сообщении.

В Укрзализныце призывают вакцинироваться и отмечают, что безопасное путешествие – общая ответственность.

До этого, 21 октября, пункты вакцинации и тестирования открыли на десяти вокзалах страны – в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве. Прививку можно получить бесплатно.

Те, у кого есть билет, могут сделать тест на коронавирус за 350 грн.

Коронавирус. На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя тоже начали делать прививки
  • В октябре 2021-го Киеве пункты вакцинации работают в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) почти в каждом районе города.
  • С 1 ноября во Львове вводят новые карантинные ограничения – для посещения ресторанов будет обязателен COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест.

Читайте также: Коронавирус. В Украине новый суточный рекорд вакцинации – привили почти 290 000 человек

Виктория Найдёнова
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