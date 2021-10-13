Коронавирус. В Минздраве рассказали, когда нужно делать КТ

При отсутствии симптомов COVID-19 компьютерную томографию делать не нужно, даже если ПЦР-тест на коронавирус позитивный. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В министерстве отмечают, что этот метод диагностики органов грудной клетки стал очень популярным во время пандемии коронавируса. Но его эффективность сомнительна: отсутствие изменений на КТ не означает отсутствия COVID-19.

Компьютерную томографию в МОЗ рекомендуют делать, когда:

– невозможно провести ПЦР-диагностику;

– среди симптомов есть дыхательная недостаточность или присутствуют сопутствующие патологии;

– результат ПЦР-теста негативный, но общее состояние тяжелое и ярко выражены симптомы болезни.

Позитивный ПЦР-тест на COVID-19 при отсутствии симптомов не является показанием для КТ.

При направлении на КТ медики должны руководствоваться общим состоянием пациента, наличием дыхательной недостаточности, показателем сатурации (насыщенности крови кислородом), температурой тела.

Повторно КТ пациентам с тяжелым и средним течением коронавирусной болезни стоит проводить на 21-й день с начала болезни и через полгода.

В МОЗ рекомендуют не использовать этот вид диагностики массово. Лучше заменять ее ультразвуковой диагностикой, которая не дает дополнительной дозы облучения.

12 октября 2021 года Херсонскую область перевели в красную зону эпидопасности.

13 октября в МОЗ сообщили, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты.

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Виктория Найдёнова

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