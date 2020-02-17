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Признаки предменструального синдрома и мастопатии не понаслышке знакомы многим женщинам. Психическая лабильность, боль в молочных железах, неприятные ощущения внизу живота существенно осложняют жизнь представительниц прекрасной половины человечества. Одним из главных провокаторов мастопатии являются регулярные стрессы, с которыми, к сожалению, сталкивается каждая женщина в современном мире.

Справиться с депрессией и неприятными симптомами ПМС женщинам поможет натуральный немецкий препарат Мастодинон, который уже более 20 лет рекомендуется украинскими врачами как средство №1 в борьбе с болями в груди, симптомами ПМС и мастопатии .

Мастодинон: показания к применению

Препарат Мастодинон применяют в следующих случаях:

предменструальный синдром (боли в груди, частая смена настроения, рассеянность,плаксивость, мигрень, отеки);

доброкачественные изменения молочных желез;

мастопатия.

Мастодинон: состав

Мастодинон создан на основе активных фитокомпонентов и не содержит гормоны, благодаря чему препарат безопасен для здоровья женщин и не вызывает побочных действий.

В составе Мастодинона присутствуют экстракты, полученные из корневищ лекарственных трав:





Прутняк обыкновенный. Ценное растение, которое с успехом используется в гинекологии. Эффективен при гормональных нарушениях, скудных месячных, аменореи либо при отсутствии овуляции. Снимает боли в груди, отлично справляется с проявлением ПМС и выраженной отечностью. Стеблелист василистниковидный. Второе название этого растения — женский корень. Назначается при тяжелом течении климакса, болях в матке. Способствует нормализации менструального цикла. Стабилизирует менструальный цикл, успешно применяется в составе комплексного лечения доброкачественных образований молочных желез. Цикламен европейский. Избавляет от болей в груди, проявлений ПМС. Гармонизирует гормональный фон у женщин, нормализует менструальный цикл. Лилия тигровая. Снижает болезненную отечность грудных желез. Используется для устранения масталгии, спазмов и болей во время менструации, повышает тонус матки. Ирис разноцветный. Корневища растения богаты дубильными веществами. Его активные компоненты разжижают слизь, купируют приступы нейропатических болей, мигрени. Чилибуха игнация. Назначается при лечении женской репродуктивной системы, климактерических расстройствах, истерии, депрессии. Оказывает благоприятное действие при болях в молочных железах, признаках ПМС, эмоциональной лабильности.

Мастодинон: отзывы потребителей

Препарат Мастодинон известного немецкого производителя Бионорика представлен на украинском фармацевтическом рынке довольно давно. Уже более 20 лет его рекомендуют врачи своим пациентам для эффективного устранения болей в груди, лечения симптомов ПМС и мастопатии..

Реальные отзывы о Мастодиноне на форумах говорят, что препарат снижает интенсивность симптомов во время предменструального периода, нормализует гормональный фон и психоэмоциональное состояние.

Пациентки, которые принимали Мастодинон в соответствии с инструкцией, заявляют, что стабильное улучшение наступало спустя несколько недель приема.

Важный фактор, который отмечают большинство женщин, - Мастодинон не гормональный препарат. У средства не имеется противопоказаний.





Мастодинон: отзывы врачей

Специалисты все чаще отказываются от назначения пациентам агрессивных медикаментов, которые имеют немало побочных эффектов. Фитотерапия положительно зарекомендовала себя при устранении болей в груди, лечении мастопатии, ПМС и стабилизации психоэмоционального состояния у женщин во время критических дней или непосредственно перед их наступлением.

По словам врачей, натуральный растительный препарат Мастодинон, предназначенный для лечения мастопатии и нарушений менструального цикла, отлично проявил себя во время клинических исследований. В состав препарата входят экстракты корневищ растений, успешно применяемых в лечении гинекологических болезней.

Врачи маммологии и гинекологи активно применяют Мастодинон в своей практике. В сочетании с отказом от кофе, крепкого чая и сигарет, средство стабилизирует работу женской репродуктивной системы и проявляет высокую эффективность при мастопатии и болезненных месячных.

Вывод

Напряженный ритм современной жизни, стремительно ухудшающаяся экология, большая нагрузка, стрессы на работе оказывают отрицательное влияние на здоровье женщин. Это проявляется сбоями в работе организма, мастопатией, частыми перепадами настроения.

Для улучшения самочувствия и устранения проблем женского здоровья врачи рекомендуют негормональный средство Мастодинон немецкой фармацевтической компании Бионорика. Препарат, изготовленный на основе лекарственных трав, безопасен, не имеет противопоказаний и не вызывает побочных эффектов. Отзывы о таблетках «Мастодинон» свидетельствуют о высокой эффективности при лечении предменструального синдрома и доброкачественных изменений молочных желез.