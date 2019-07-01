Минздрав призвал проводить спецоперации по борьбе с корью

Корь (фото - depositphotos.com)

Министерство здравоохранения призывает регионы проводить спецоперации по преодолению вспышек кори. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По данным Центра общественного здоровья министерства, с начала года корью заболели более 55 000 украинцев, а от осложнений кори умерли 18 человек.

"Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы провести спецоперации по преодолению вспышки кори. Уже началась подготовка по координации таких мероприятий, проведены совещания с представителями всех областей", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в июне завершилась спецоперация в Хмельницкой области. Там в рамках дополнительных мероприятий по иммунизации прививки получили 9 000 детей и 11 000 взрослых, и сейчас защищены от болезни 96,5% детей, посещающих детские сады и школы области.

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15 мая сообщалось, что Минздрав изменил календарь прививок против кори. В Украине прививки от кори теперь можно делать детям от шести месяцев. Ранее вакцинировать детей от кори начинали с 12 месяцев.