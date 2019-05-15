Минздрав сообщил, когда заработает проект бесплатной диагностики

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Первый этап проекта "Бесплатная диагностика" в рамках медреформы начнется в июле и предусматривает подготовительную работу на уровне медучреждений. Позже утвержденный Кабмином перечень бесплатных диагностических услуг будет доступен пациентам по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Подготовительный этап проекта включает подготовку медучреждений к переходу на новый принцип финансирования – "деньги идут за пациентом". Это, в свою очередь, подразумевает автономизацию, компьютеризацию, обеспечение оборудованием.

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Сейчас Минздрав консультирует врачей-специалистов, совершенствует электронную систему eHealth.

Ранее сегодня и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что теперь в Украине прививки от кори можно делать детям от шести месяцев.

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