Можно ли "стереть" колени во время бега: объясняет Ульяна Супрун

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Колени не стираются во время бега, а физическая активность в целом, наоборот, улучшает состояние суставов. Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Повреждение колен обычно подразумевает разрушение хряща. Это называется в медицине остеоартрит или остеоартроз – дегенеративное заболевание сустава, поражающее не только хрящевую ткань, но и кость, связки, сухожилия и мышцы.

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В то же время, из-за специфики бега, часто кажется, что этот вид активности может быть разрушающим, особенно, для людей, которые бегают на длинные дистанции. Однако исследования говорят о другом, отмечает Супрун.

В одном из исследований доказано, что среди марафонцев страдающих остеортритом в два раза меньше, по сравнению с людьми, которые не занимаются бегом. Супрун также сообщает, что ученые не обнаружили увеличения выраженности коленного остеоартрита у бегунов на длинные дистанции по сравнению с контрольной группой, которая не занималась бегом. Исследования проводили в течение восьми лет.

Более того, умеренная регулярная физическая активность имеет защитный эффект для суставов. Если сравнивать бегунов с людьми, которые ведут сидячий образ жизни, то у последних риски нарушения хряща – выше.

26 февраля Супрун рассказала, для чего организму белок и в каких дозах его нужно получать.