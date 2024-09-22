На Десне стабилизация ситуации, но по Сейму продолжает двигаться повторное загрязнение
На реке Десна наблюдается стабилизация ситуации, но по руслу Сейма продолжает двигаться повторное загрязнение. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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Ведомство пишет: на Десне ситуация стабилизируется – по всей протяженности реки в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне есть осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдается, появляются живые водные биоресурсы.
При этом в Киевской области специалисты не фиксируют перемещение загрязнения.
В то же время в Сейме повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу, отмечает Министерство.
По его данным, на пункте в селе Чумаково (Сумская область) увеличилась прозрачность воды, но сохраняется желто-зеленый оттенок, местами серый.
В пунктах в селах Мутин и Озаричи (тоже Сумская область) вода мутная, а уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза, растворенный кислород отсутствует.
В Батурине (Черниговская область) специалисты наблюдают потемнение воды, незначительный специфический запах, но без мора рыбы. При этом химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза, кислородный режим в норме, превышение по марганцу составляет до 1,3 раза, но по азоту аммонийному, общему железу, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не наблюдается.
Далее по течению показатели воды в сутки не изменились – вода светлая, на дне практически нет осадка, так же отсутствует неприятный запах и не наблюдается мор рыбы.
- Во второй декаде августа появились сообщения о том, что в Сейме начался мор рыбы из-за яда, попавшего в реку на территории России.
- 27 августа Госрыбагентство Украины подтвердило, что источник загрязнения находится в России.
- 10 сентября LIGA.net в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что за время движения загрязнения из России по реке Сейм и дальше по Десне погибло почти 30 тонн рыбы. В настоящее время ведется комплексное наблюдение за состоянием воды в Десне.
- 11 сентября КГГА сообщила, что ситуация с водой в Киеве в норме, об ухудшении власть предупредит минимум за сутки – также в столице есть средства, чтобы преодолеть последствия загрязнения.
- 13 сентября Министерство защиты окружающей среды сообщило, что экосистемы рек Сейм и Десна могут восстановиться через два-три года.
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