На Десне стабилизация ситуации, но по Сейму продолжает двигаться повторное загрязнение

На всей протяженности Десны в Черниговской области не наблюдается неприятный запах и мор рыбы, в Киевской области загрязнения тоже не фиксируют

Река Сейм (Иллюстративное фото: Depositphotos)

На реке Десна наблюдается стабилизация ситуации, но по руслу Сейма продолжает двигаться повторное загрязнение. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Ведомство пишет: на Десне ситуация стабилизируется – по всей протяженности реки в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне есть осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдается, появляются живые водные биоресурсы.

При этом в Киевской области специалисты не фиксируют перемещение загрязнения.

В то же время в Сейме повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу, отмечает Министерство.

По его данным, на пункте в селе Чумаково (Сумская область) увеличилась прозрачность воды, но сохраняется желто-зеленый оттенок, местами серый.

В пунктах в селах Мутин и Озаричи (тоже Сумская область) вода мутная, а уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза, растворенный кислород отсутствует.

В Батурине (Черниговская область) специалисты наблюдают потемнение воды, незначительный специфический запах, но без мора рыбы. При этом химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза, кислородный режим в норме, превышение по марганцу составляет до 1,3 раза, но по азоту аммонийному, общему железу, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не наблюдается.

Далее по течению показатели воды в сутки не изменились – вода светлая, на дне практически нет осадка, так же отсутствует неприятный запах и не наблюдается мор рыбы.

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