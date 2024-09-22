В Киеве нормализировалось качество воздуха – данные КГГА
В Киеве нормализовалось качество воздуха – предварительные рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются. Об этом сообщил профильный департамент Киевской городской государственной администрации.
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О таком улучшении сообщили еще в 15:30 – тогда в городе наблюдался низкий уровень загрязненности и на правом, и на левом берегу. На момент публикации уровень загрязненности кое-где уже был на среднем уровне – но он все равно ниже, чем был в прошлый вечер.
Для сравнения, данные по загрязнению воздуха вечером субботы и воскресенья:
В субботу КГГА называла пожары в экосистеме Киевской области вероятной причиной ухудшения состояния воздуха.
Утром 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха. В КГГА советовали воздержаться от проветривания помещения и не находиться долго на улице.
Аналогичная ситуация с воздухом в Киеве наблюдалась в начале и середине сентября – тоже из-за пожаров в экосистеме.
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