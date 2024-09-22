У Києві нормалізувалася якість повітря – дані КМДА
У Києві нормалізувалася якість повітря – попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються. Про це повідомив профільний департамент Київської міської державної адміністрації.
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Про таке покращення повідомили ще о 15:30 – тоді у місті спостерігався низький рівень забрудненості й на правому, і на лівому березі. На момент публікації рівень забрудненості подекуди вже був на середньому рівні – але він однаково нижчий, ніж був минулого вечора.
Для порівняння, дані щодо забруднення повітря ввечері суботи та неділі:
У суботу КМДА називала пожежі в екосистемі Київської області ймовірною причиною погіршення стану повітря.
Вранці 20 вересня у Києві погіршився стан повітря. У КМДА радили утриматися від провітрювання приміщення й не перебувати довго на вулиці.
Аналогічна ситуація з повітрям у Києві спостерігалась на початку і в середині вересня – теж через пожежі в екосистемі.
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