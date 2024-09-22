У Києві нормалізувалася якість повітря – дані КМДА

Київ (Фото: Depositphotos)

У Києві нормалізувалася якість повітря – попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються. Про це повідомив профільний департамент Київської міської державної адміністрації.

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Про таке покращення повідомили ще о 15:30 – тоді у місті спостерігався низький рівень забрудненості й на правому, і на лівому березі. На момент публікації рівень забрудненості подекуди вже був на середньому рівні – але він однаково нижчий, ніж був минулого вечора.

Для порівняння, дані щодо забруднення повітря ввечері суботи та неділі:

Скриншот з asm.kyivcity.gov.ua

Скриншот з asm.kyivcity.gov.ua

У суботу КМДА називала пожежі в екосистемі Київської області ймовірною причиною погіршення стану повітря.

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