На Десні стабілізація ситуації, але Сеймом продовжує рухатись повторне забруднення – Міндовкілля

На всій протяжності Десни у Чернігівській області не спостерігається неприємний запах та мор риби, на Київщині забруднення теж не фіксують

Річка Сейм (Ілюстративне фото: Depositphotos)

На річці Десна спостерігається стабілізація ситуації, але річищем Сейму продовжує рухатися повторне забруднення. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Відомство пише: на Десні ситуація стабілізується – на всій протяжності річки у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні є осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігається, з'являються живі водні біоресурси.

Водночас у Київській області фахівці не фіксують переміщення забруднення.

Заразом у Сеймі повторне забруднення продовжує рухатися річищем, зазначає Міндовкілля.

За його даними, на пункті у селі Чумакове (Сумська область) збільшилася прозорість води, але зберігається жовто-зелений відтінок, місцями – сіруватий.

У пунктах у селах Мутин та Озаричі (теж Сумщина) вода мутна, а рівень хімічного споживання кисню перевищує норму у 4,3 раза, розчинений кисень відсутній.

У Батурині (Чернігівщина) фахівці спостерігають потемніння води, незначний специфічний запах, але без мору риби. Водночас хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 раза, кисневий режим у нормі, перевищення щодо марганцю становить до 1,3 раза, але щодо азоту амонійного, заліза загального, нітритах, фосфатів та хлоридів перевищень не спостерігається.

Далі за течією показники води за добу не змінилися – вода світла, на дні практично немає осаду, так само відсутній неприємний запах та не спостерігається мор риби.

Читайте також: У Києві нормалізувалася якість повітря – дані КМДА