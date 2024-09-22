На Десні стабілізація ситуації, але Сеймом продовжує рухатись повторне забруднення – Міндовкілля
На річці Десна спостерігається стабілізація ситуації, але річищем Сейму продовжує рухатися повторне забруднення. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
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Відомство пише: на Десні ситуація стабілізується – на всій протяжності річки у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні є осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігається, з'являються живі водні біоресурси.
Водночас у Київській області фахівці не фіксують переміщення забруднення.
Заразом у Сеймі повторне забруднення продовжує рухатися річищем, зазначає Міндовкілля.
За його даними, на пункті у селі Чумакове (Сумська область) збільшилася прозорість води, але зберігається жовто-зелений відтінок, місцями – сіруватий.
У пунктах у селах Мутин та Озаричі (теж Сумщина) вода мутна, а рівень хімічного споживання кисню перевищує норму у 4,3 раза, розчинений кисень відсутній.
У Батурині (Чернігівщина) фахівці спостерігають потемніння води, незначний специфічний запах, але без мору риби. Водночас хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 раза, кисневий режим у нормі, перевищення щодо марганцю становить до 1,3 раза, але щодо азоту амонійного, заліза загального, нітритах, фосфатів та хлоридів перевищень не спостерігається.
Далі за течією показники води за добу не змінилися – вода світла, на дні практично немає осаду, так само відсутній неприємний запах та не спостерігається мор риби.
- У другій декаді серпня з’явилися повідомлення про те, що в Сеймі почався мор риби через отруту, яка потрапила в річку на території Росії.
- 27 серпня Держрибагентство України підтвердило, що джерело забруднення міститься в Росії.
- 10 вересня LIGA.net у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що за час руху забруднення з Росії річкою Сейм і далі Десною загинуло майже 30 тонн риби. Наразі ведеться комплексне спостереження за станом води в Десні.
- 11 вересня КМДА повідомила, що наразі ситуація з водою у Києві в нормі, про погіршення влада попередить мінімум за добу – також у столиці є засоби, аби подолати наслідки забруднення.
- 13 вересня Міндовкілля повідомило, що екосистеми річок Сейм та Десна можуть відновитися за два-три роки.
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