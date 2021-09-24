Некоторые COVID-сертификаты необходимо перезагрузить из-за продления срока действия

Кабинет министров продлил срок действия COVID-сертификатов. Документы, выданные до принятия этого постановления, нужно будет перезагрузить за месяц до окончания срока их действия. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Укринформ.

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Цифровой сертификат за месяц до завершения его действия нужно будет удалить через приложение "Дия" и сгенерировать новый. Чтобы поменять бумажное свидетельство о вакцинации, нужно будет обратиться к семейному врачу либо тому, кто делал прививку.

Постановление вступило в силу с 20 сентября. Ранее срок действия сертификатов был полгода, теперь они будут актуальны год.

В августе 2021 года ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты.

9 сентября стало известно, что появятся зеленый и желтый сертификаты.

14 сентября в Минздраве заявили, что новые внутренние сертификаты можно будет получить уже после первой прививки. Сертификаты можно получить с помощью платформы "Дия": цифровой – на смартфоне, бумажный – загрузить с портала и напечатать.

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Владислава Михайленко

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