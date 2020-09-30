Немецкие ученые научились предсказывать эффективность плацебо-лечения

Создана биоинформационная модель, которая предсказывает ответ на плацебо с точностью 86% по белкам в крови пациента

Ученые из Института медицинской психологии и Кобургского университета прикладных наук в Германии выяснили, что эффективность плацебо в лечении человека можно предсказать по повышенному содержанию определенных белков в плазме крови. Об этом сообщается в исследовании в журнале Plos One.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ходе эксперимента ученые вызвали тошноту у группы людей – их укачивали в креслах в течение 20 минут. Также у них брали кровь на анализ. После опыта людей поделили на три группы: 60 человек "лечили" плацебо, 10 – настоящими препаратами от тошноты, а 30 человек не лечили вообще.

Люди, которых "лечили" плацебо, значительно реже страдали от тошноты (39 из 60 человек заявили об улучшении), чем те, которых не лечили (5 из 30).

Оказалось, что содержание некоторых ферментов и белков в крови всех групп оказалось разным. Было обнаружено 711 белков, из них титры 74 значительно отличались между группами.

Добровольцам, в крови которых таких белков было много, плацебо помогало, тем у кого мало, – нет. На основе собранных данных ученые создали модель, которая предсказывает ответ на плацебо с точностью до 86%.

Ранее ученые выяснили, что избыточный брюшной жир небольшое ожирение в районе таза или бедер помогает поддерживать кровяное давление в относительном тонусе. повышает риск смерти даже у стройных в остальном людей, а

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.