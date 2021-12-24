Новое лекарство от Альцгеймера помогает при болезни, которая парализовала Стивена Хокинга

Японский университет Ямагата заявил 24 декабря, что лекарство, разрабатываемое для лечения синдрома Альцгеймера, оказалось эффективным при лечении бокового амиотрофического склероза (БАС), сообщает Kyodo. Именно БАС на всю жизнь приковал к инвалидной коляске Стивена Хокинга.

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Исследователи обнаружили, что лекарство способно сдерживать аномальную агломерацию белка, которая вызывает прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Люди с БАС теряют способность ходить, говорить, есть и в конечном итоге дышать, поскольку болезнь убивает двигательные нейроны, вызывая ослабление мышц и затем паралич.

Существующие лекарства могут замедлить развитие болезни, но не обратить ее. Новое лекарство, надеются исследователи, будет первым, которое сможет воздействовать на белок, уже накопленный в головном и спинном мозге.

Такэо Като, руководитель лечебно-исследовательского центра отделения БАС в Национальной больнице Ямагата, говорит, что исследовательской группе введением испытываемого препарата удалось сдержать накопление белка у мышей с выращенным в лаборатории БАС.

Исследовательская группа намерена начать клинические испытания с участием людей в 2024 году.

В мае 2020 года Минздрав разрешил клинические испытания украинского антикоронавирусного препарата "Биовен" на пациентах с COVID-19.

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Сергей Бережной

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