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Новые правила приложения "Вдома": селфи делать больше не нужно

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 16:19
Новые правила приложения
Фото: Министерство цифровой трансформации Украины

Невакцинированные от коронавируса люди при въезде в Украину смогут устанавливать приложение "Вдома" только на 72 часа, до того, как сделают ПЦР-тест или тест на антиген. Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото больше не нужно.

Тест необходимо сделать в лаборатории, верифицированной Министерством здравоохранения, негативный результат теста подтянется в приложение. После этого приложение можно удалить.

Если результат положительный, нужно обратиться к семейному врачу.

Те, кто не захочет устанавливать приложение, должны будут пройти 14-дневную обсервацию, иностранцам в этом случае откажут во въезде.

  • В июне 2021 года от украинцев перестали требовать устанавливать приложение при пересечении границы после возвращения из других стран, так как все области были в зеленой зоне эпидопасности.
  • Со 2 июля украинцы в связи с распространением дельта-штамма снова должны были устанавливать приложение при возвращении из России, Португалии, Британии, Индии.

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Виктория Найдёнова
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приложение пандемия коронавирус Дій вдома
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