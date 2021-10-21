Новые правила приложения "Вдома": селфи делать больше не нужно
Невакцинированные от коронавируса люди при въезде в Украину смогут устанавливать приложение "Вдома" только на 72 часа, до того, как сделают ПЦР-тест или тест на антиген. Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото больше не нужно.
Тест необходимо сделать в лаборатории, верифицированной Министерством здравоохранения, негативный результат теста подтянется в приложение. После этого приложение можно удалить.
Если результат положительный, нужно обратиться к семейному врачу.
Те, кто не захочет устанавливать приложение, должны будут пройти 14-дневную обсервацию, иностранцам в этом случае откажут во въезде.
- В июне 2021 года от украинцев перестали требовать устанавливать приложение при пересечении границы после возвращения из других стран, так как все области были в зеленой зоне эпидопасности.
- Со 2 июля украинцы в связи с распространением дельта-штамма снова должны были устанавливать приложение при возвращении из России, Португалии, Британии, Индии.
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